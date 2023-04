Kunstturn-EM: Seitz greift erneut nach Titel

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Antalya ihre Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung am Stufenbarren gewahrt. Die 29 Jahre alte Stuttgarterin qualifizierte sich im Vorkampf mit einer starken Übung für die Medaillenentscheidung am Samstag.