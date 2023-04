Laureus Awards werden wieder vor Ort in Paris verliehen

Am 8. Mai werden dort die Gewinner der Preisverleihung bekanntgegeben - mit dabei sind Größen wie Lionel Messi oder PSG-Teamkollege Kylian Mbappé , die beide für den Laureus World Sportsman of the Year Award nominiert sind, wie auch NBA-Superstar Stephen Curry.

Um die gleiche Auszeichnung konkurriert auch Tennis-Ikone Rafael Nadal, der im vergangenen Mai in Paris seinen 14. French-Open-Titel holte und dadurch mit 22 Titeln die Liste der Grand-Slam-Champions bei den Männern anführt. Bei den Frauen triumphierte Iga Swiatek 2022 ebenfalls in Roland Garros und wurde nach ihrem Sieg bei den US Open für die Kategorie Laureus World Sportswoman of the Year nominiert.