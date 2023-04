Ocean Race: Herrmann schaut aus der Ferne zu

Boris Herrmann schaut gespannt aus der Ferne zu - und glaubt trotz seiner Auszeit an eine erfolgreiche vierte Etappe des Teams Malizia: Am Sonntag starten die Segler des Ocean Race in den Teilabschnitt vom brasilianischen Itajai bis nach Newport in den USA. Herrmann verbringt unterdessen wie geplant Zeit mit seiner Familie in Hamburg.