Schach: Erste WM-Partie endet remis

Das erste Spiel der Schach-Weltmeisterschaft zwischen dem Chinesen Ding Liren und seinem russischen Kontrahenten Jan Nepomnjaschtschi ist in einem Remis geendet. Die Partie in Kasachstans Hauptstadt Astana am Sonntag dauerte knapp 4:50 Stunden, ehe sich die Spieler für eine Punkteteilung entschieden.