Schach-WM: Ding gleicht erneut aus

Der Schlagabtausch um den WM-Titel im Schach geht weiter. Am Sonntag gelang auch Ding Liren sein zweiter Sieg beim Duell in Astana, der Chinese glich damit zum 3:3 gegen Jan Nepomnjaschtschi aus. Der Russe hatte am Samstag vorgelegt, doch seine Führung hielt nur einen Tag.