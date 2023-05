Bogenschützin Bauer ist "Aufsteigerin des Jahres"

Frankfurt am Main (SID) - Bogenschützin Katharina Bauer ist bei der Wahl des Weltverbandes World Archery (WA) zur "Aufsteigerin des Jahres" gekürt worden. Die 27-Jährige aus Raubling setzte sich bei der Abstimmung von WA-Vorstand, Journalisten und Fans gegen den Franzosen Nicolas Girard und Jean Pizarro aus Puerto Rico durch. Bei der Kür der Recurve-Schützin des Jahres schaffte es die Sozialversicherungsfachangestellte ebenfalls unter die Top Drei, musste sich dann aber An San aus Südkorea geschlagen geben.

Über die Auszeichnung freue sie sich "natürlich sehr, und es ist eine große Ehre für mich", sagte Bauer: "Es motiviert mich, und ich möchte gerne an die letzte Saison anknüpfen." Bauer hatte im Vorjahr mit Team-Gold und Einzel-Bronze bei der EM, der Qualifikation fürs Weltcupfinale sowie dem erstmaligen Sprung einer deutschen Schützin an die Spitze der Weltrangliste den internationalen Durchbruch geschafft.

In diesem Jahr steht von 31. Juli bis 6. August mit der Heim-WM in Berlin ein absolutes Highlight für die deutschen Bogenschützen an.