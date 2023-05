DRV nominiert EM-Aufgebot

Mit Einer-Weltmeister Oliver Zeidler als größtem Hoffnungsträger startet der Deutsche Ruderverband in die Europameisterschaften im slowenischen Bled (25. bis 28. Mai). Der 26-Jährige führt das DRV-Angebot an, das in zwölf der 14 olympischen Bootsklassen an den Start gehen wird. Hinzu kommen zwei nichtolympische Bootsklassen.