Ex-Fechter Hartung erhält Bundesverdienstkreuz

Der ehemalige Fecht-Weltmeister Max Hartung bekommt das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem 33 Jahre alten Aachener den Orden aushändigen.

Die Zeremonie findet am kommenden Dienstag (9. Mai) in der Bibliothek des Bundesinnenministeriums (BMI) in Berlin statt. Wie das BMI mitteilte, soll mit der Auszeichnung des mehrfachen WM-Medaillen-Gewinners und Europameisters neben dessen "herausragenden sportlichen Leistungen" auch "sein besonderes ehrenamtliches und sportpolitisches Engagement gewürdigt" werden.