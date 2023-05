Medien-Allianz berichtet von Special Olympics

Elf große Medienhäuser werden diesen Sommer umfassend von den Special Olympics in Berlin berichten. ARD, Bild, DAZN, die Deutsche Telekom, Meta, Prime Video, ProSiebenSat1, RTL, Sky, Sport1 und ZDF haben sich in einer Medien-Allianz für das größte inklusive Sportereignis der Welt (17. bis 25. Juni) zusammengeschlossen und stellten ihre Pläne am Dienstag in der Hauptstadt vor.