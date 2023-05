Ocean Race: Malizia wird ohne Herrmann Etappen-Zweiter

Im Verlauf der vierten Etappe, die in der brasilianischen Küstenstadt Itajai begonnen hatte, erlitten gleich zwei Teams Mastbrüche. Sowohl das Boot des europäischen Teams Guyot mit dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek als auch das des zuvor führenden Schweizer Teams Holcim wurden teils schwer beschädigt, beide Crews blieben unverletzt. Am Dienstag waren die Boote in eine Wetterfront mit starken Winden um 40 Knoten geraten.

Die fünfte Etappe beginnt am 21. Mai in Newport und endet nach 3500 Seemeilen am 8. Juni im dänischen Aarhus. Herrmann kündigte zuletzt an, dass er sich „voller Energie und frisch“ für seinen Wiedereinstieg fühle.