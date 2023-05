Witt: Special Olympics "Zugewinn für Inklusion"

Eiskunstlauf-Idol Katharina Witt wünscht sich, dass die Special Olympics World Games in Berlin (17. bis 25. Juni) tiefe Spuren in der deutschen Gesellschaft hinterlassen. Sie hoffe, dass sich durch die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung "viele Synergien" ergeben, sagte die 57-Jährige in der Welt am Sonntag, "dass sie zum großen Zugewinn für die Inklusion in Deutschland werden und massiv Barrieren in den Köpfen abbauen."