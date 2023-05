Zeidler gewinnt Vorlauf beim Weltcup-Auftakt

Frankfurt am Main (SID) - Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat zum Auftakt der Weltcup-Saison einen souveränen Start hingelegt. Der 26-Jährige gewann in Zagreb mit einem Vorsprung von vier Sekunden seinen Vorlauf und zog damit ungefährdet ins Viertelfinale am Nachmittag ein. Der Athlet von der Frankfurter RG Germania nutzt den Wettkampf in Kroatien als einziger Deutscher für eine erste internationale Standortbestimmung.

Auch weil er nach seinem klaren Weltcupsieg vor zwei Jahren beste Erinnerungen an die Regattastrecke hat. "Es war das beste Rennen seiner Ruderkarriere", sagte sein Vater und Trainer Heino Zeidler über den damaligen Erfolg. "Dieses Feeling will ich noch mal mitnehmen", ergänzte Sohn Oliver. Der gebürtige Oberbayer ist in Zagreb klar favorisiert, seine fünf Kontrahenten aus dem letztjährigen WM-Finale fehlen im Starterfeld.