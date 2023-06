3. SportFilmFest beginnt in Oberhausen

Der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) führt von Montag bis Mittwoch (19. bis 21. Juni) im Ebertbad Oberhausen das 3. Deutsche SportFilmFest durch. Es werden an den drei Tagen 13 journalistisch und visuell anspruchsvolle Produktionen gezeigt.

"Uns bereitet es viel Freude, dass wir in diesem Jahr eine besonders große Bandbreite an Produktionen haben. Zum einen hat sich eine schöne Themenvielfalt ergeben, zum anderen haben sehr viele Sender beziehungsweise Streamingportale Wettbewerbsbeiträge eingereicht", sagte Thorsten Poppe, Beisitzer im VDS-Präsidium und Kurator des Deutschen SportFilmFests. So finden sich im Programm Produktionen von RTL+, Sky, DAZN, ARD und ZDF, aber auch von YouTube und Vimeo.