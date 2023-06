Tabor mit positiver Zwischenbilanz: „Stimmung ist sehr gut“

Der deutsche Chef de Mission Olaf Tabor hat bei den Europaspielen in Krakau eine positive Halbzeitbilanz gezogen. „Die Stimmung im Team ist sehr gut, die Rahmenbedingungen sind ordentlich, um weiterhin erfolgreich zu sein“, sagte Tabor am Mittwoch. Drei Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris konnte das Team D in Polen bereits ergattern.