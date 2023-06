Wasserball: Deutsche Teams lösen EM-Tickets

Die neuformierten deutschen Wasserballteams haben sich für die Europameisterschaften im kommenden Jahr qualifiziert. Die Männer um Bundestrainer Milos Sekulic gewannen am Sonntag ihr letztes Qualifikationsspiel beim Turnier in Gzira/Malta 17:4 gegen die Ukraine und bauten ihre Bilanz damit auf elf Siege in elf Spielen aus.