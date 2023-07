13. Titel: Faustballer gewinnen Heim-WM

Die deutschen Faustballer haben sich beim Heim-Turnier in Mannheim den 13. WM-Titel gesichert. Das Team von Bundestrainer Olaf Neuenfeld gewann am Samstag im Finale souverän mit 4:0 (11:7, 11:3, 15:14, 11:7) gegen Österreich. Der Rekordweltmeister blieb damit in allen sechs Partien ohne Satzverlust.