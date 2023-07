Deutsche Fechter gehen bei Weltmeisterschaft leer aus

Die deutschen Fechterinnen und Fechter sind erstmals seit 2018 bei einer Weltmeisterschaft ohne Medaille geblieben. Bereits einen Tag vor dem Ende der Titelkämpfe in Mailand schieden alle vier verbliebenen deutschen Teams aus ihren Wettbewerben aus.

Am Sonntag stehen im Säbel der Frauen und Florett der Männer die letzten Entscheidungen in Mailand an. Da für die deutschen Mannschaften aber bereits im Achtelfinale Schluss war, findet der letzte Wettkampftag ohne deutsche Beteiligung statt.