Faustballer starten mit Sieg in Heim-WM

Die deutschen Faustballer sind mit einem lockeren Sieg in die Weltmeisterschaft in Mannheim gestartet. Der Titelverteidiger bezwang Namibia im Rhein-Neckar-Stadion mit 3:0 (11:2, 11:5, 11:4). Im zweiten von drei Gruppenspielen geht es am Sonntag (19.00 Uhr) gegen die Schweiz. Die zwei besten Teams der Gruppe erreichen das Viertelfinale.