Fecht-Eklat: IOC fordert Sportverbände zu "Sensibilität" auf

Das Internationale Olympische Komitee hat sich in die Fechtdebatte um den verweigerten Handschlag und die anschließende WM-Disqualifikation der Ukrainerin Olha Charlan eingeschaltet. Das IOC fordere die internationalen Sportverbände auf, sensibel mit Aufeinandertreffen zwischen Athletinnen und Athleten aus der Ukraine und Russland umzugehen, teilte ein Sprecher mit.

Bei der WM in Mailand dürfen Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus in den Einzelwettbewerben als neutrale Athleten starten. Die ukrainische Regierung hatte ihren Sportlern als Reaktion auf den Krieg zunächst untersagt, gegen Russen oder Belarussen anzutreten. Am Mittwoch wurde diese Vorgabe jedoch geändert, nun sind nur noch Kämpfe gegen Sportler untersagt, "die die Russische Föderation oder die Republik Belarus repräsentieren".