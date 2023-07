Fecht-Olympiasiegerin Charlan: Her mit den Russinnen!

Während das Internationale Olympische Komitee und der Fecht-Weltverband Russland den Weg zurück in den Sport längst geebnet hat, verbietet die Ukraine ihren Athletinnen und Athleten, bei Einzel-Wettkämpfen gegen jene aus Moskau anzutreten. Charlan kritisierte das IOC scharf für seine Haltung, wünschte sich aber, bei der anstehenden WM in Mailand gegen Russinnen zu fechten.

Das IOC entscheide "die Dinge total gegen uns", schimpfte Charlan. "Dabei sollte es an unserer Seite stehen und für Gerechtigkeit sorgen." Doch der Ringeorden mit Präsident Thomas Bach an der Spitze will Russland und Belarus bei Olympia 2024 in Paris unter neutraler Flagge starten lassen.