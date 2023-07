Fecht-WM: Sauer verpasst Medaille

Florettfechterin Anne Sauer hat bei der WM in Mailand eine Medaille verpasst. Die größte Edelmetallhoffnung des Deutschen Fechter Bundes (DFeB), die in dieser Saison schon einen Grand-Prix-Sieg vorzuweisen hat, scheiterte im Viertelfinale an der US-Amerikanerin Lee Kiefer deutlich mit 7:15 und wurde Siebte.