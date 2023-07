Finale: Faustballer spielen um 13. WM-Titel

Die deutschen Faustballer sind bei der Heim-WM in Mannheim ohne Probleme ins Finale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Olaf Neuenfeld schlug am Freitag Brasilien mit 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) und blieb auch im fünften Turnierspiel ohne Satzverlust.

Der Rekordweltmeister greift damit im Endspiel am Samstag (15.30 Uhr) nach dem 13. Titel. Auch dort wird die deutsche Mannschaft im Nachbarschaftsduell klarer Favorit sein, Gegner wird entweder die Schweiz oder Österreich.

Deutschland gewann in dem Sport, der vorrangig in deutschsprachigen Ländern betrieben wird, zwölf der 15 bisherigen Weltmeisterschaften. Neuenfelds Mannschaft läuft dabei in Ermangelung eines nationalen Fachverbandes immer noch für den Deutschen Turner-Bund (DTB) auf.