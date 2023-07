"Finals 2023": „Finals″ vermitteln olympisches Gefühl

"Die Finals haben nicht nur das Publikum an den Wettkampfstätten begeistert: Auch im TV und online fand die vierte Ausgabe dieses Multisportevents eine tolle Resonanz", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Die Vielfalt des Sommersports in dieser attraktiven Mischung aus olympischen Kernsportarten wie Turnen, Schwimmen und Leichtathletik und modernen Disziplinen wie BMX, 3x3-Basketball oder Breaking in ARD und ZDF zu übertragen, hat den Zuschauerinnen und Zuschauern in den zurückliegenden vier Tagen ein olympisches Gefühl vermittelt."