Gymnastik-WM 2026 nach Berlin vergeben

Die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik 2026 werden vom 30. September bis 4. Oktober in Berlin stattfinden.

Diese Entscheidung traf das Exekutivkomitee des Turn-Weltverbandes FIG in Lausanne.

Damit ist Deutschland zum vierten Mal Schauplatz dieser Welttitelkämpfe. WM-Medaillen wurden bereits 1981 in München, 1997 in Berlin sowie 2015 in Stuttgart vergeben.