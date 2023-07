Leistungssport trifft Breitensport: Seitz bei Gymnaestrada

Leistungssport trifft Breitensport: Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz wird Teil der DTB-Show „Gymphony“ sein, die am 1. August beim Deutschen Abend im Rahmen der Gymnaestrada, des weltgrößten Breitensportfestivals, in Amsterdam präsentiert wird.

"Es macht mir immer viel Spaß, mich auch abseits von Wettkämpfen turnerisch zu präsentieren", sagte die 29 Jahre alte Sportsoldatin aus Stuttgart. Die letztjährige Europameisterin am Stufenbarren hatte sich bei den deutschen Meisterschaften vor knapp zwei Wochen in Düsseldorf im Mehrkampf ihren 25. nationalen Titel gesichert.

Diesjähriger sportlicher Höhepunkt der ehemaligen WM-Dritten am Stufenbarren sind die Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen. In der belgischen Hafenmetropole werden die Olympiatickets für Paris 2024 vergeben.