Rudern: Achter im Nachsitzen ins Finale von Luzern

Der Deutschland-Achter hat beim Weltcup in Luzern im Nachsitzen das Finale erreicht. Das Flaggschiff des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) belegte auf dem Rotsee im Hoffnungslauf Rang zwei hinter den Niederlanden und kämpft am Sonntag um die Medaillen. Der Umweg war nötig geworden, weil der Achter am Freitag im Vorlauf nur Platz drei belegt hatte.