Sporthilfe wichtigste Einnahmequelle für Athleten

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist die wichtigste Einnahmequelle für Sportlerinnen und Sportler in Deutschland. Dies ergab eine im März durchgeführte Online-Befragung der 4000 geförderten Nachwuchs- und Spitzenathleten, wie die Sporthilfe am Dienstag mitteilte. Auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5 (sehr relevant) nannten die Athleten die Sporthilfe mit einem Durchschnitt von 3,9 am häufigsten.

Danach folgten Familie und Freunde (3,0), Verein (2,9) und Verband (2,8) sowie die staatliche Förderung (2,6). Fast genau ein Jahr vor der Eröffnung der Olympischen Spiele am 26. Juli 2024 in Paris stellte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe, dementsprechend fest: "Das Umfrageergebnis zeigt die große Relevanz der Sporthilfe für Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen."

Auch die Aktiven führten die Bedeutung der Sporthilfe näher aus: „Die Unterstützung der Sporthilfe ist für mich das einzige feste Einkommen seit Jahren“, sagte Leonie Beck, die bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan vergangene Woche im Freiwasser über 10 km und 5 km jeweils Gold gewonnen hatte. Die 26-Jährige fügte an: „Wir sind keine Fußball- oder Tennisprofis, als Schwimmerin legt man am Ende eher drauf. Ohne die Sporthilfe wäre es nicht möglich, mein Leben so zu leben, wie ich es tue.“