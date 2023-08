Badminton erlaubt neutrale Athleten aus Russland und Belarus

Der Badminton-Weltverband (BWF) erlaubt ab dem 26. Februar 2024 wieder die Teilnahme von Russen und Belarussen als neutrale Athleten an internationalen Wettkämpfen. In den kommenden Monaten soll dazu ein „Verfahren zur Feststellung der Eignung der Athleten“ eingeleitet werden, der sich an die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) anlehnt.