Badminton: Lamsfuß und Li bei WM ausgeschieden

Das deutsche Mixed-Duo Mark Lamsfuß (Wipperfeld) und Isabel Lohau (Bischmisheim) ist bei der Badminton-WM in Dänemark in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Bronzemedaillengewinner der WM 2022 scheiterten am Dienstagabend an den topgesetzten Weltranglistenersten Zheng Siwei und Huang Yaqiong aus China. 17:21, 4:21 hieß es am Ende einer einseitigen Partie.