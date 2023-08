Badminton-WM: Letzte deutsche Starter ausgeschieden

Das Achtelfinale bei der Badminton-WM in Dänemark findet ohne deutsche Beteiligung statt. Als letzte Vertreter des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) schied in der Runde der besten 32 am Mittwoch das Doppel Jan Colin Völker/Bjarne Geiss gegen das indonesische Duo Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana mit 12:21, 16:21 aus.