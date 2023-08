Bogen-Frauen erreichen WM-Halbfinale - und jubeln zu früh

Das deutsche Recurve-Trio Katharina Bauer, Michelle Kroppen und Charline Schwarz hat bei den Bogen-Weltmeisterschaften in Berlin das Halbfinale erreicht. Ein 5:3 über die USA brachte den Einzug in die Runde der letzten Vier, wo es nun gegen Mexiko geht. Kurios: Anders als zunächst auch von der deutschen Mannschaft angenommen, reicht das noch nicht für einen Team-Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024.