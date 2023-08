Bogen-WM: Deutsches Frauen-Team gewinnt Gold

Die deutschen Bogenschützinnen haben bei der Heim-WM in Berlin groß aufgetrumpft und Gold im Teamwettbewerb gewonnen. Michelle Kroppen, Katharina Bauer und Charline Schwarz gewannen am Freitag das Recurve-Finale gegen Frankreich mit 5:3 und sicherten dem Deutschen Schützenbund (DSB) durch den Medaillengewinn auch die Team-Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris 2024.

„Wir haben alles gegeben. Es ist einfach mega“, sagte Kroppen: „Wir haben den Quotenplatz sicher. Da fällt einiges an Stress ab.“ Schwarz meinte: „Es fühlt sich einfach großartig an. Wir sind überglücklich und stolz.“

Bronze ging an das Team aus Mexiko, gegen das sich die deutsche Mannschaft im Halbfinale durchgesetzt hatte (6:0). Kroppen steht am frühen Abend an der Seite von Florian Unruh noch im Mixed-Finale. Gegner im Kampf um die Goldmedaille ist Südkorea.

Einzel: Deutsche Starter verpassen Finalrunden

Der DSB hat nun vier von fünf olympischen Wettbewerben mit Quotenplätzen abgedeckt (Einzel Frauen, Team Frauen, Mixed, Einzel Männer). Im Mixed und Männer-Einzel garantiert Unruh durch den Sieg bei den European Games in Krakau das Startrecht.

Im Einzel der Heim-WM hatten die deutschen Starter am Donnerstag den Einzug in die Finalrunden am Sonntag verpasst. Bei widrigen Bedingungen wurde Unruh als Neunter bester DSB-Athlet.