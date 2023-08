Gotzmann wünscht sich „Antidopingqualifikation“ für Olympia

Die Idee des früheren Fechters Max Hartung, dass NADAs nicht im eigenen Land, sondern in anderen Ländern kontrollieren könnten, sei "interessant. Eine Umsetzung ist aber mit enormem finanziellen und organisatorischen Aufwand verbunden", so Gotzmann: "Die Planung der einzelnen Kontrollen auf Basis der Makro- und Mikroplanung erfordert sehr gute Kenntnisse der Sportart auf nationaler Ebene sowie der Topathleten eines Landes."

Für Gotzmann ist die Aussage von Fußballexperten, dass Doping in ihrem Sport nichts bringe, der „abgedroschenste Spruch, den ich je in diesem Zusammenhang gehört habe. Es geht doch nicht darum, die Muskeln aufzupumpen. Es geht um die Beschleunigung der Regeneration, schnell wieder Trainingsreize setzen zu können. Vor diesem Hintergrund kann Doping in jeder Sportart mehr oder weniger was bringen“.