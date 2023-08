Kletter-WM: Schubert holt Kombi-Gold

Der Österreicher Jakob Schubert hat bei den Weltmeisterschaften im Sportklettern in Bern den letzten noch offenen Titel gewonnen. Im Kombinationswettbewerb aus Bouldern und Lead, der 2024 in Paris erstmals olympisch ist, holte der Europameister sein insgesamt sechstes WM-Gold, sein zweites bei den Wettkämpfen in der Schweizer Hauptstadt.