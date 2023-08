Reitz trotz Doppel-Gold nicht zufrieden

Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat dem Deutschen Schützenbund (DSB) bei der WM in Baku an einem erfolgreichen Wettkampftag eine Goldmedaille im Einzel beschert. Der Regensburger siegte mit der Zentralfeuerpistole vor dem Esten Peeter Olesk und seinem Teamkollegen Florian Peter (Obertshausen). Den zehnten Platz belegte Oliver Geis (Oberselters), das deutsche Trio gewann damit Gold in der Teamwertung.