Rendschmidt und Co. holen WM-Gold im Vierer-Kajak

Im sturmbedingt um zweieinhalb Stunden verschobenen Finale setzte sich das deutsche Quartett in 1:19,183 Minuten vor Ungarn (1:19,570) durch und präsentierte sich ein knappes Jahr vor den Sommerspielen in Paris in Topform. 2021 in Tokio hatte beim Gold-Coup der mittlerweile zurückgetretene Ronald Rauhe noch im deutschen Boot gesessen.