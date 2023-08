Schach: Offener Brief! Sexismus im Schach angeprangert

Die 21-Jährige, die in der Bundesliga für die Schachgesellschaft Solingen am Brett sitzt, hat sich deshalb einer Initiative von 14 französischen Spielerinnen angeschlossen und ebenso wie Ex-Weltmeisterin Zsuzsa Polgar aus Ungarn einen offenen Brief unterschrieben, der Sexismus im Schach scharf verurteilt.

Erstmals wurde der Brief am Mittwoch auf X, ehemals Twitter, veröffentlicht. Darin schrieben die Verfasserinnen: „Angesichts dieser Gewalttaten haben wir zu lagen geschwiegen. Schweigen bedeutet jedoch, die Last der Scham allein zu tragen.“ Daher sei man der Überzeugung, dass es nun an der Zeit sei, diese Missstände anzuprangern.