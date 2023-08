Schießsport-WM: Weitere Medaillen für deutsche Sportschützen

Auch nach der Beendigung der olympischen Disziplinen sammeln die deutschen Sportschützen bei der WM in Baku weiter Medaillen. Der ehemalige Junioren-Weltmeister Kris Großheim (Frankfurt/Main) bescherte dem Deutschen Schützenbund (DSB) am Montag in der Laufenden Scheibe Mixed die nächste Bronzemedaille.