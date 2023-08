Toba und Dunkel für Kunstturn-WM nominiert

Der Hannoveraner Andreas Toba und Nils Dunkel aus Halle sind als erste Athleten für die Kunstturn-Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen nominiert worden. Die beiden Athleten hatten bei einer ersten internen Qualifikation in Kienbaum am vergangenen Wochenende die ersten beiden Plätze belegt.

Die restlichen Startplätze für die Welttitelkämpfe in der belgischen Hafenmetropole werden nach einem zweiten Ausscheidungswettkampf am 9. September (17.00 Uhr) in Heidelberg vergeben. Dann soll auch der deutsche Mehrkampf-Meister Pascal Brendel aus Wetzlar, der in Kienbaum krankheitsbedingt fehlte, wieder an die Geräte gehen.