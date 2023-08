Windsurfer Kördel gewinnt WM-Silber

Windsurfer Sebastian Kördel hat bei den Weltmeisterschaften in Den Haag in der künftigen olympischen iQFOiL-Kategorie Silber gewonnen. Der 32-Jährige aus Radolfzell musste sich am Samstag im Triple-Finale nur dem Niederländer Luuc van Opzeeland geschlagen geben und verpasste damit knapp eine erfolgreiche Titelverteidigung. Für die deutsche Segel-Nationalmannschaft war es die erste WM-Medaille in diesem Jahr, die Veranstaltung endet am Sonntag.