Brendel und Voss führen deutsche Turnteams bei der WM an

Der nationale Mehrkampfmeister Pascal Brendel und die Kölnerin Sarah Voss führen die deutschen Teams bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen (30. September bis 8. Oktober) an. Bei den Titelkämpfen in Belgien, bei denen die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris oberste Priorität besitzt, sollen neben Voss die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz, Ex-Europameisterin Emma Malewski, Lea Quaas, Karina Schönmaier (alle Chemnitz) sowie Debütantin Meolie Jauch aus Stuttgart die deutschen Farben vertreten.