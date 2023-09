China verweigert Inderinnen Teilnahme an Asienspielen

Drei Kampfsportlerinnen aus einer von China beanspruchten Region Indiens können nicht bei den Asienspielen in Hangzhou antreten, weil das Gastgeberland ihnen die Dokumente zur Einreise nicht zur Verfügung stellt. Das berichteten indische Medien am Freitag. Die drei Sportlerinnen stammen aus dem Bundesstaat Arunachal Pradesh im äußersten Nordosten Indiens, auch China erhebt Ansprüche auf das Gebiet am Rande des Himalaya.