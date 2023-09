Direkter Finaleinzug klar verpasst: Deutschland-Achter enttäuscht bei Ruder-WM

Der Deutschland-Achter hat einen Rückschlag im Kampf um das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris kassiert. Bei der Ruder-WM in Belgrad musste sich das deutsche Paradeboot im vermeintlich leichteren der beiden Vorläufe deutlich abgeschlagen mit dem dritten Platz hinter Australien sowie den USA begnügen und verpasste damit den direkten Einzug ins Finale. Am Freitag geht es für den Achter in den Hoffnungslauf.