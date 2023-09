Deutschland-Achter wird Dritter beim Kanal-Cup

Das nach Olympia-Silber in Tokio stark verjüngte deutsche Paradeboot war mit der Crew um Schlagmann Mattes Schönherr am Start, die als WM-Fünfter in der Vorwoche das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelöst hatte. Weltmeister Großbritannien ging bei dem Rennen auf dem Nord-Ostsee-Kanal ohne die WM-Fahrer an den Start.