Ermittlungen gegen kolumbianische Olympia-Heldin

Die kolumbianische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Olympiasiegerin Maria Isabel Urrutia. Die 58-Jährige soll in ihrer Zeit als Sportministerin 104 Verträge unter Missachtung gesetzlicher Vorschriften abgeschlossen haben. Urrutia, die 2000 in Sydney im Gewichtheben triumphiert hatte und damit die erste olympische Goldmedaille Kolumbiens gewann, wird sich in den nächsten Tagen vor Gericht verantworten müssen, hieß es. Sie beteuert ihre Unschuld.