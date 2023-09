Granacher: „Pauschalkritik an PotAS zu kurz gedacht“

Urs Granacher, der Vorsitzende der PotAS-Kommission, wirbt in der hitzigen Diskussion um die Fördermittelverteilung im deutschen Spitzensport um Differenzierung und weniger Emotionalität. „Eine Pauschalkritik an PotAS ist zu kurz gedacht und wird den deutschen Spitzensport nicht weiterbringen“, sagte Granacher am Montag dem SID.