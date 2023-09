Invictus Games vorbei: Prinz Harry dankt Düsseldorf

Die Invictus Games für kriegsversehrte Soldaten in Düsseldorf sind am Samstagabend mit einer großen Abschiedsfeier zu Ende gegangen. „Danke an alle Düsseldorfer, danke an Deutschland, für diese fantastischen Spiele“, sagte Prinz Harry, der den Sportwettbewerb 2014 gegründet hat, auf Deutsch in seiner Abschlussrede.