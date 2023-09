Kanuslalom: Olympiasiegerin Funk verpasst Titelhattrick

Kajak-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat bei der Kanuslalom-WM im englischen Lee Valley den Titelhattrick verpasst. Die 31 Jahre alte Sportsoldatin fing sich nach einem Fehler an Tor sechs eine Zeitstrafe ein und musste sich am Ende mit Platz sieben begnügen. Weltmeisterin wurde Jessica Fox vor der Slowakin Eliska Mintalova und Klaudia Zwolinska aus Polen. Für die Australierin Fox war es bereits der 13. WM-Titel.

"Oben ist mir einmal das Boot nach links weggelaufen, dann nach rechts, es war ein hin und her. Dann habe ich noch zusätzlich zwei Strafsekunden kassiert, das war natürlich ein Brett direkt am Start", sagte Funk: "Ich bin dann volles Risiko gegangen, habe alles versucht, was ich konnte." Der Bad Kreuznacherin fehlten am Ende 1,14 Sekunden zur Medaille. Elena Lilik, am Vortag Vierte im Canadier, hatte das Finale nach einer Kenterung am letzten Tor verpasst.