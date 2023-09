Kanuslalom-WM: Canadier-Hoffnungen erreichen Halbfinale

Die Canadier-Halbfinals stehen am Freitagmorgen auf dem Programm, am Nachmittag werden in dieser Bootsklasse die Medaillen vergeben. Für Olympiasiegerin Ricarda Funk und alle weiteren Kajak-Spezialisten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) wird es am Donnerstag in der Qualifikation ernst. Im nicht olympischen Team-Wettkampf verpassten die DKV-Boote eine Medaille.