Kanuslalom-WM: Funk gewinnt Quali, auch Lilik im Halbfinale

Olympiasiegerin Ricarda Funk hat bei der Kanuslalom-WM im englischen Lee Valley die Qualifikation im Kajak-Einer gewonnen und steht im Halbfinale. Auch Elena Lilik kam am Donnerstag als Sechste direkt weiter, Jasmin Schornberg (59.) muss dagegen auf der Olympiastrecke von 2012 in den Hoffnungslauf am Nachmittag.